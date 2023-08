TUI Aktie News: TUI am Dienstagvormittag auf rotem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von TUI. Die TUI-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,0 Prozent auf 6,80 EUR nach.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 6,80 EUR. Die TUI-Aktie gab in der Spitze bis auf 6,79 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,82 EUR. Der Tagesumsatz der TUI-Aktie belief sich zuletzt auf 132.578 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.01.2023 bei 11,70 EUR. Derzeit notiert die TUI-Aktie damit 41,85 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,63 EUR am 28.04.2023. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,20 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TUI-Aktie bei 6,23 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte TUI am 10.05.2023. TUI vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,26 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,11 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat TUI mit einem Umsatz von insgesamt 3.152,90 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.128,40 EUR erwirtschaftet worden waren, um 48,13 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte TUI am 13.12.2023 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,885 EUR je Aktie belaufen.

