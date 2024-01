TUI Aktie News: TUI verliert am Dienstagnachmittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von TUI gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die TUI-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 6,82 EUR.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 6,82 EUR. Die TUI-Aktie sank bis auf 6,80 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,90 EUR. Der Tagesumsatz der TUI-Aktie belief sich zuletzt auf 970.323 Aktien.

Am 18.01.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 71,40 Prozent hinzugewinnen. Am 23.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 4,37 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 36,02 Prozent könnte die TUI-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 8,10 EUR für die TUI-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte TUI am 06.12.2023 vor. In Sachen EPS wurden 1,71 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TUI 2,22 EUR je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,32 Prozent auf 8.476,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.614,00 EUR in den Büchern gestanden.

TUI dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 13.02.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 18.02.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TUI-Aktie in Höhe von 1,05 EUR im Jahr 2024 aus.

