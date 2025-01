TUI Aktie News: TUI tendiert am Nachmittag schwächer

TUI im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von TUI. Zuletzt fiel die TUI-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 7,89 EUR ab.

Das Papier von TUI befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 7,89 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die TUI-Aktie bis auf 7,78 EUR. Bei 7,86 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 1.136.768 TUI-Aktien den Besitzer.

Bei 8,88 EUR markierte der Titel am 12.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 12,49 Prozent Plus fehlen der TUI-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 05.08.2024 auf bis zu 5,05 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,00 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TUI-Aktie.

Für TUI-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,061 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die TUI-Aktie im Durchschnitt mit 8,73 EUR.

Am 11.12.2024 lud TUI zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Es stand ein EPS von 1,72 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TUI noch ein Gewinn pro Aktie von 1,78 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,22 Prozent auf 9,43 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,48 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.02.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 17.02.2026 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem TUI-Gewinn in Höhe von 1,23 EUR je Aktie aus.

