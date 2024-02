TUI Aktie News: TUI verzeichnet am Freitagvormittag kaum Ausschläge

TUI im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von TUI. Zum Vortag unverändert notierte die TUI-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 6,40 EUR.

Mit einem Kurs von 6,40 EUR zeigte sich die TUI-Aktie im XETRA-Handel um 09:05 Uhr kaum verändert. Bei 6,41 EUR markierte die TUI-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 6,38 EUR markierte die TUI-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 6,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 41.954 TUI-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (11,07 EUR) erklomm das Papier am 09.02.2023. Der derzeitige Kurs der TUI-Aktie liegt somit 42,19 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,37 EUR am 24.10.2023. Mit einem Abschlag von mindestens 31,76 Prozent könnte die TUI-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,034 EUR je TUI-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 8,10 EUR je TUI-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte TUI am 06.12.2023 vor. In Sachen EPS wurden 1,71 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TUI 2,22 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TUI im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,32 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8.476,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 7.614,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte TUI am 13.02.2024 präsentieren. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte TUI möglicherweise am 18.02.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TUI-Aktie in Höhe von 1,03 EUR im Jahr 2024 aus.

