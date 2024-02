TUI Aktie News: TUI präsentiert sich am Freitagmittag fester

TUI im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von TUI. Das Papier von TUI konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 6,50 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die TUI-Papiere um 11:48 Uhr 1,4 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die TUI-Aktie sogar auf 6,54 EUR. Bei 6,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 588.436 TUI-Aktien.

Am 09.02.2023 markierte das Papier bei 11,07 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TUI-Aktie somit 41,30 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.10.2023 (4,37 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,034 EUR, nach 0,000 GBP im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 8,10 EUR je TUI-Aktie aus.

Am 06.12.2023 äußerte sich TUI zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,71 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TUI noch ein Gewinn pro Aktie von 2,22 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8.476,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.614,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 13.02.2024 terminiert. Am 18.02.2025 wird TUI schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,03 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

