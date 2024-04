TUI Aktie News: TUI am Nachmittag auf grünem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von TUI. Zuletzt konnte die Aktie von TUI zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 7,95 EUR.

Das Papier von TUI legte um 15:51 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 7,95 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die TUI-Aktie bei 8,02 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,94 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.026.361 TUI-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,02 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.04.2024 erreicht. Derzeit notiert die TUI-Aktie damit 0,82 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 24.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 4,37 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 45,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 8,70 EUR je TUI-Aktie an.

Am 13.02.2024 legte TUI die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,24 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,74 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.302,50 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TUI einen Umsatz von 3.750,50 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 15.05.2024 terminiert. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 07.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,00 EUR je Aktie belaufen.

