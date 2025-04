TUI Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von TUI

Kurs der TUI

Die Aktie von TUI gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die TUI-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 5,97 EUR.

Die TUI-Aktie notierte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 5,97 EUR. Die TUI-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 5,79 EUR ab. Bei 5,89 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 2.309.091 TUI-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,88 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.12.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 48,69 Prozent über dem aktuellen Kurs der TUI-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 5,05 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 15,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass TUI-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,068 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete TUI 0,000 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 9,26 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TUI am 11.02.2025. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,17 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das TUI ein Ergebnis je Aktie von -0,24 EUR vermeldet. Beim Umsatz wurden 4,87 Mrd. EUR gegenüber 4,30 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 07.05.2025 dürfte TUI Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. TUI dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 20.05.2026 präsentieren.

In der TUI-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,18 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

