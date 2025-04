TUI Aktie News: TUI am Mittwochvormittag leichter

So bewegt sich TUI

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von TUI. Die TUI-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,9 Prozent bei 5,95 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,9 Prozent auf 5,95 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die TUI-Aktie bis auf 5,85 EUR. Bei 5,89 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 232.034 TUI-Aktien gehandelt.

Am 12.12.2024 markierte das Papier bei 8,88 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 49,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 5,05 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 15,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für TUI-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,068 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 9,26 EUR aus.

TUI ließ sich am 11.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. TUI hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,17 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,24 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 4,87 Mrd. EUR gegenüber 4,30 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte TUI am 07.05.2025 präsentieren. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte TUI möglicherweise am 20.05.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass TUI im Jahr 2025 1,18 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

