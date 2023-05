TUI Aktie News: TUI am Dienstagnachmittag mit roter Tendenz

Aktien in diesem Artikel TUI 6,45 EUR

-0,55% Charts

News

Analysen

Die TUI-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 6,40 EUR. Zwischenzeitlich weitete die TUI-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 6,28 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,44 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.331.396 TUI-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 18.05.2022 auf bis zu 15,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TUI-Aktie mit einem Kursplus von 139,02 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.04.2023 (5,63 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,03 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 5,57 GBP.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte TUI am 14.02.2023 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,74 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei TUI ein EPS von -1,43 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3.750,50 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 58,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.369,20 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 10.05.2023 terminiert. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 08.08.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,01 EUR je TUI-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

TUI-Aktie steigt deutlich: TUI-Chef warnt für 2023 vor Ende von 'Last-minute-Sommer' - Jahresgewinn erwartet

TUI-Aktie gibt nach: TUI hat Corona-Staatshilfen vollständig zurückbezahlt

TUI-Aktie steigt nach Rumpfplatzierung: Banken bleiben vorerst auf TUI-Aktien für 167 Millionen Euro sitzen

Ausgewählte Hebelprodukte auf TUI AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TUI AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TUI AG

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com