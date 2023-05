TUI Aktie News: TUI am Mittag im Minus

Aktien in diesem Artikel TUI 6,36 EUR

Die TUI-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:47 Uhr um 1,3 Prozent auf 6,36 EUR nach. In der Spitze büßte die TUI-Aktie bis auf 6,28 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,44 EUR. Zuletzt wechselten 3.112.271 TUI-Aktien den Besitzer.

Am 18.05.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der TUI-Aktie ist somit 58,44 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.04.2023 bei 5,63 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,93 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 5,57 GBP je TUI-Aktie aus.

TUI ließ sich am 14.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,74 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -1,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 58,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.369,20 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3.750,50 EUR ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.05.2023 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 08.08.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass TUI im Jahr 2023 1,01 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

TUI-Aktie steigt deutlich: TUI-Chef warnt für 2023 vor Ende von 'Last-minute-Sommer' - Jahresgewinn erwartet

TUI-Aktie gibt nach: TUI hat Corona-Staatshilfen vollständig zurückbezahlt

TUI-Aktie steigt nach Rumpfplatzierung: Banken bleiben vorerst auf TUI-Aktien für 167 Millionen Euro sitzen

