TUI Aktie News: TUI gewinnt am Vormittag an Boden

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von TUI. Die TUI-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 6,84 EUR.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von TUI zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 6,84 EUR. Die TUI-Aktie legte bis auf 6,89 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 6,85 EUR. Bisher wurden via XETRA 486.837 TUI-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 11,70 EUR erreichte der Titel am 18.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der TUI-Aktie ist somit 71,10 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.04.2023 bei 5,63 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 17,61 Prozent könnte die TUI-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,23 EUR an.

Am 10.05.2023 legte TUI die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,26 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TUI -1,11 EUR je Aktie generiert. TUI hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.152,90 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 48,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.128,40 EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von TUI wird am 13.12.2023 gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,885 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

