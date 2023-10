TUI Aktie News: TUI am Nachmittag schwächer

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von TUI. Das Papier von TUI befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,2 Prozent auf 4,91 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von TUI nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 3,2 Prozent auf 4,91 EUR. Bei 4,90 EUR markierte die TUI-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 4,95 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.814.580 TUI-Aktien den Besitzer.

Am 18.01.2023 markierte das Papier bei 11,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 138,27 Prozent. Am 04.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,81 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,02 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TUI-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 7,57 EUR je TUI-Aktie an.

Am 09.08.2023 legte TUI die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,07 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei TUI ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -1,16 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat TUI im vergangenen Quartal 5.286,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TUI 4.433,20 EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 06.12.2023 dürfte TUI Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 12.12.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,929 EUR je TUI-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

TUI-Aktie leichter: TUI 4U baut Angebot aus

TUI-Aktie tiefer: TUI arbeitet in Portugal an der Entwicklung von Künstlicher Intelligenz für die Reisebranche

TUI-Aktie gibt dennoch nach: Jefferies hebt Kursziel für TUI an