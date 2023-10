TUI Aktie News: TUI tendiert am Vormittag schwächer

So entwickelt sich TUI

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von TUI. Die TUI-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,5 Prozent auf 5,00 EUR ab.

Die TUI-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 5,00 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die TUI-Aktie bisher bei 4,92 EUR. Bei 4,95 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 254.837 TUI-Aktien.

Am 18.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 11,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 134,12 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 04.10.2023 auf bis zu 4,81 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,72 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 7,57 EUR.

TUI ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,07 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei TUI ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -1,16 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,24 Prozent auf 5.286,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4.433,20 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 06.12.2023 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 12.12.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,929 EUR je Aktie in den TUI-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

TUI-Aktie leichter: TUI 4U baut Angebot aus

TUI-Aktie tiefer: TUI arbeitet in Portugal an der Entwicklung von Künstlicher Intelligenz für die Reisebranche

TUI-Aktie gibt dennoch nach: Jefferies hebt Kursziel für TUI an