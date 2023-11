TUI Aktie News: TUI präsentiert sich am Donnerstagmittag stärker

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von TUI. Das Papier von TUI legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 5,22 EUR.

Die TUI-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:47 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 5,22 EUR. Die TUI-Aktie zog in der Spitze bis auf 5,25 EUR an. Bei 5,18 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 339.584 TUI-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.01.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 123,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,37 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,42 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TUI-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 7,57 EUR je TUI-Aktie an.

Am 09.08.2023 lud TUI zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Mit einem EPS von 0,07 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als TUI mit -1,16 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite standen 5.286,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.433,20 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.12.2023 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 12.12.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass TUI ein EPS in Höhe von 0,930 EUR in den Büchern stehen haben wird.

