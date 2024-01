TUI Aktie News: TUI am Mittwochvormittag in Rot

So bewegt sich TUI

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von TUI. Der TUI-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 6,80 EUR.

Die TUI-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 6,80 EUR. Die Abwärtsbewegung der TUI-Aktie ging bis auf 6,76 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,82 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 55.555 TUI-Aktien.

Am 18.01.2023 markierte das Papier bei 11,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TUI-Aktie derzeit noch 72,01 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,37 EUR am 23.10.2023. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TUI-Aktie 55,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 8,10 EUR.

Am 06.12.2023 hat TUI die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,71 EUR gegenüber 2,22 EUR im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat TUI 8.476,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7.614,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 13.02.2024 dürfte TUI Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können TUI-Anleger Experten zufolge am 18.02.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass TUI im Jahr 2024 1,05 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

