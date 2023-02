TUI Aktie News: TUI am Freitagnachmittag mit Kursabschlägen

Aktien in diesem Artikel TUI 1,98 EUR

Die TUI-Aktie wies um 04:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 4,2 Prozent auf 1,96 EUR abwärts. Der Kurs der TUI-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 1,96 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 2,03 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten TUI-Aktien beläuft sich auf 3.775.824 Stück.

Am 16.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 3,55 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 44,85 Prozent über dem aktuellen Kurs der TUI-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.10.2022 bei 1,17 EUR. Der derzeitige Kurs der TUI-Aktie liegt somit 68,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 1,93 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte TUI am 14.12.2022 vor. Das EPS wurde auf 0,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 7.614,00 EUR gegenüber 2.369,20 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.02.2023 erfolgen. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 13.02.2024.

Experten taxieren den TUI-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,205 EUR je Aktie.

