TUI Aktie News: TUI am Vormittag im Aufwind

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von TUI. Zuletzt sprang die TUI-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 8,48 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die TUI-Papiere um 09:06 Uhr 1,0 Prozent. Die TUI-Aktie zog in der Spitze bis auf 8,51 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 8,46 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 170.577 TUI-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 8,88 EUR erreichte der Titel am 12.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der TUI-Aktie ist somit 4,72 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,05 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 40,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,061 EUR. Im Vorjahr hatte TUI 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TUI-Aktie bei 8,85 EUR.

Am 11.12.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 1,72 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TUI noch ein Gewinn pro Aktie von 1,78 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat TUI 9,43 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,48 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 18.02.2025 dürfte TUI Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 17.02.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von TUI.

Experten taxieren den TUI-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,23 EUR je Aktie.

