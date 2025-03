TUI Aktie News: TUI am Montagmittag mit Kursabschlägen

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von TUI. Die TUI-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 7,14 EUR.

Die TUI-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr um 1,0 Prozent auf 7,14 EUR ab. In der Spitze fiel die TUI-Aktie bis auf 7,06 EUR. Bei 7,25 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 850.925 TUI-Aktien den Besitzer.

Am 12.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,88 EUR an. 24,37 Prozent Plus fehlen der TUI-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 5,05 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die TUI-Aktie mit einem Verlust von 29,24 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten TUI-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,079 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 8,56 EUR.

Am 11.02.2025 legte TUI die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,17 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TUI -0,24 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat TUI mit einem Umsatz von insgesamt 4,87 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,24 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 07.05.2025 terminiert. Schätzungsweise am 20.05.2026 dürfte TUI die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,18 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

Februar 2025: Die Expertenmeinungen zur TUI-Aktie

Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zum Handelsende leichter

MDAX aktuell: So entwickelt sich der MDAX am Nachmittag