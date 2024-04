TUI Aktie News: TUI verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge

Blick auf TUI-Kurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von TUI. Bei der TUI-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 7,90 EUR.

Die TUI-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr bei 7,90 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Kurzfristig markierte die TUI-Aktie bei 7,95 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die TUI-Aktie sank bis auf 7,89 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 7,95 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 143.888 TUI-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 09.04.2024 auf bis zu 8,02 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,49 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.10.2023 bei 4,37 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 44,73 Prozent könnte die TUI-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 erhielten TUI-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 8,70 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte TUI am 13.02.2024. TUI vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,24 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,74 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.302,50 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TUI einen Umsatz von 3.750,50 EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte TUI am 15.05.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 07.05.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TUI-Aktie in Höhe von 1,00 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

