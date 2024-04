TUI Aktie News: TUI tendiert am Mittwochmittag nordwärts

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von TUI zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von TUI legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 7,94 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die TUI-Papiere um 11:48 Uhr 0,5 Prozent. In der Spitze legte die TUI-Aktie bis auf 7,99 EUR zu. Bei 7,95 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der TUI-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 938.663 Stück gehandelt.

Am 09.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 8,02 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,03 Prozent hinzugewinnen. Am 24.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 4,37 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 44,98 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte TUI 0,000 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 8,70 EUR für die TUI-Aktie aus.

Am 13.02.2024 legte TUI die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,24 EUR gegenüber -0,74 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.750,50 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4.302,50 EUR ausgewiesen.

TUI wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 15.05.2024 vorlegen. TUI dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 07.05.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,00 EUR je TUI-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

TUI-Aktie profitiert stark: TUI kehrt an Frankfurter Börse zurück

So schätzen die Analysten die TUI-Aktie im März 2024 ein

TUI-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Februar