TUI Aktie News: TUI gewinnt am Donnerstagnachmittag

Die Aktie von TUI zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die TUI-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 4,2 Prozent auf 6,18 EUR nach oben.

Die TUI-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 4,2 Prozent im Plus bei 6,18 EUR. In der Spitze legte die TUI-Aktie bis auf 6,56 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.451.256 TUI-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 12.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 8,88 EUR. Derzeit notiert die TUI-Aktie damit 30,38 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 5,05 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die TUI-Aktie 22,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten TUI-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,068 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 8,80 EUR an.

Am 11.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,17 EUR gegenüber -0,24 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,30 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,87 Mrd. EUR ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 20.05.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,18 EUR je Aktie belaufen.

