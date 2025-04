TUI Aktie News: TUI steigt am Donnerstagmittag stark

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von TUI. Die TUI-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 6,2 Prozent im Plus bei 6,30 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die TUI-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 6,2 Prozent auf 6,30 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die TUI-Aktie bei 6,56 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 6,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.427.864 TUI-Aktien umgesetzt.

Am 12.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,88 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TUI-Aktie derzeit noch 40,91 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,05 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 19,83 Prozent würde die TUI-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten TUI-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,068 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 8,80 EUR für die TUI-Aktie.

TUI ließ sich am 11.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,17 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,87 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,30 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 07.05.2025 dürfte TUI Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 20.05.2026.

In der TUI-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,18 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

