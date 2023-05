TUI Aktie News: TUI am Vormittag tiefer

Aktien in diesem Artikel TUI 6,33 EUR

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,3 Prozent auf 6,31 EUR. Der Kurs der TUI-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 6,25 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,28 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 659.452 TUI-Aktien den Besitzer.

Bei 15,30 EUR erreichte der Titel am 18.05.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TUI-Aktie somit 58,76 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 28.04.2023 auf bis zu 5,63 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,74 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 5,57 GBP je TUI-Aktie an.

TUI ließ sich am 14.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,74 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,43 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3.750,50 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 58,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TUI einen Umsatz von 2.369,20 EUR eingefahren.

TUI dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 10.05.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 08.08.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,01 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

