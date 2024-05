TUI Aktie News: TUI verteidigt am Freitagvormittag Vortagesniveau

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von TUI zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Die TUI-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 6,64 EUR an der Tafel.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:06 Uhr die TUI-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 6,64 EUR. Die TUI-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 6,69 EUR aus. Den tiefsten Stand des Tages markierte die TUI-Aktie bisher bei 6,60 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,68 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 102.255 TUI-Aktien den Besitzer.

Am 09.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 8,02 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,75 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,37 EUR. Dieser Wert wurde am 24.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die TUI-Aktie mit einem Verlust von 34,25 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte TUI 0,000 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 8,70 EUR.

Am 13.02.2024 legte TUI die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,21 GBP vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,64 GBP erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat TUI 3,73 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,26 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.05.2024 erfolgen. Schätzungsweise am 07.08.2025 dürfte TUI die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,01 EUR je TUI-Aktie.

