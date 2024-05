TUI Aktie News: TUI am Mittag stärker

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von TUI gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die TUI-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,1 Prozent auf 6,85 EUR zu.

Um 11:48 Uhr wies die TUI-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,1 Prozent auf 6,85 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die TUI-Aktie bei 6,87 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,68 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.109.225 TUI-Aktien.

Bei einem Wert von 8,02 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2024). 16,98 Prozent Plus fehlen der TUI-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.10.2023 (4,37 EUR). Der aktuelle Kurs der TUI-Aktie ist somit 36,30 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte TUI 0,000 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 8,70 EUR.

TUI ließ sich am 13.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. TUI vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,21 GBP. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,64 GBP je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 3,73 Mrd. GBP beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,26 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.

Am 15.05.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von TUI veröffentlicht werden. TUI dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 07.08.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,01 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

