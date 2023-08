TUI Aktie News: TUI gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Blick auf TUI-Kurs

Die Aktie von TUI gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die TUI-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,1 Prozent auf 6,67 EUR nach oben.

Die TUI-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,1 Prozent auf 6,67 EUR. Die TUI-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 6,70 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,49 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 3.483.077 TUI-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.01.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TUI-Aktie derzeit noch 75,36 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.04.2023 bei 5,63 EUR. Derzeit notiert die TUI-Aktie damit 18,43 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,23 EUR für die TUI-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte TUI am 09.08.2023 vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,07 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei TUI ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -1,11 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat TUI mit einem Umsatz von insgesamt 5.286,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.128,40 EUR erwirtschaftet worden waren, um 148,36 Prozent gesteigert.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von TUI wird am 13.12.2023 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass TUI im Jahr 2023 1,02 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

