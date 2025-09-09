DAX23.633 -0,4%ESt505.361 -0,1%Top 10 Crypto15,80 +2,7%Dow45.522 -0,4%Nas21.931 +0,2%Bitcoin97.135 +1,9%Euro1,1712 ±0,0%Öl67,71 +1,8%Gold3.645 +0,5%
TUI Aktie News: Anleger schicken TUI am Mittwochnachmittag ins Minus

10.09.25 16:11 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von TUI. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 8,14 EUR.

Das Papier von TUI befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,6 Prozent auf 8,14 EUR ab. In der Spitze büßte die TUI-Aktie bis auf 8,04 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,26 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.173.043 TUI-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.08.2025 bei 9,30 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,15 Prozent hinzugewinnen. Bei 5,36 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TUI-Aktie 51,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für TUI-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,098 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,19 EUR an.

Am 13.08.2025 äußerte sich TUI zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,36 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,10 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,20 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,79 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 10.12.2025 dürfte TUI Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Am 16.12.2026 wird TUI schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass TUI einen Gewinn von 1,26 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

