TUI Aktie News: TUI am Nachmittag mit Kursfeuerwerk

10.10.23 16:08 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von TUI. Die TUI-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 5,8 Prozent im Plus bei 5,02 EUR.

Das Papier von TUI konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 5,8 Prozent auf 5,02 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die TUI-Aktie bei 5,03 EUR. Bei 4,83 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 3.094.277 TUI-Aktien gehandelt. Am 18.01.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 11,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TUI-Aktie mit einem Kursplus von 133,00 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.10.2023 bei 4,72 EUR. Abschläge von 5,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TUI-Aktie bei 7,57 EUR. Am 09.08.2023 hat TUI die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde mit 0,07 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -1,16 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.286,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4.433,20 EUR in den Büchern gestanden. Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte TUI am 06.12.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 12.12.2024. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,929 EUR je Aktie in den TUI-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur TUI-Aktie Rheinmetall- und HENSOLDT-Aktien sehr stark: Rüstungswerte wegen Krieg in Israel gefragt TUI-Aktie leichter: TUI 4U baut Angebot aus TUI-Aktie tiefer: TUI arbeitet in Portugal an der Entwicklung von Künstlicher Intelligenz für die Reisebranche

