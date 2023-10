TUI Aktie News: TUI legt am Mittag zu

So entwickelt sich TUI

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von TUI. Das Papier von TUI legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 4,3 Prozent auf 4,95 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von TUI nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 4,3 Prozent auf 4,95 EUR. Den Tageshöchststand markierte die TUI-Aktie bei 5,02 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 4,83 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.851.613 TUI-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 18.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 11,70 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 136,48 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 09.10.2023 auf bis zu 4,72 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die TUI-Aktie mit einem Verlust von 4,57 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 7,57 EUR für die TUI-Aktie aus.

TUI gewährte am 09.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. TUI hat ein EPS von 0,07 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -1,16 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. TUI hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.286,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4.433,20 EUR erwirtschaftet worden waren.

TUI wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 06.12.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 12.12.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem TUI-Gewinn in Höhe von 0,929 EUR je Aktie aus.

