TUI Aktie News: TUI am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von TUI zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die TUI-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Um 09:06 Uhr stieg die TUI-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 6,81 EUR. Die TUI-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 6,82 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 6,76 EUR. Bisher wurden heute 117.708 TUI-Aktien gehandelt.

Am 18.01.2023 markierte das Papier bei 11,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TUI-Aktie mit einem Kursplus von 71,65 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,37 EUR am 23.10.2023. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,93 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 8,10 EUR an.

Am 06.12.2023 hat TUI in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,71 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,22 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8.476,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.614,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.02.2024 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 18.02.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass TUI im Jahr 2024 1,05 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

