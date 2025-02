TUI Aktie News: Anleger schicken TUI am Dienstagvormittag tief südwärts

Kursentwicklung

Die Aktie von TUI gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die TUI-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 6,8 Prozent auf 7,93 EUR ab.

Das Papier von TUI gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 6,8 Prozent auf 7,93 EUR abwärts. In der Spitze büßte die TUI-Aktie bis auf 7,90 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 8,25 EUR. Von der TUI-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.599.366 Stück gehandelt.

Am 12.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,88 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 11,92 Prozent Plus fehlen der TUI-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 5,05 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TUI-Aktie derzeit noch 36,32 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten TUI-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,061 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 8,85 EUR.

Am 11.12.2024 hat TUI die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,72 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,78 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,43 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TUI einen Umsatz von 8,48 Mrd. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 18.02.2025 dürfte TUI Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 17.02.2026 dürfte TUI die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TUI-Aktie in Höhe von 1,23 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

