TUI Aktie News: Anleger setzen TUI am Dienstagmittag unter Druck

Die Aktie von TUI gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die TUI-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 9,0 Prozent auf 7,75 EUR ab.

Die TUI-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 9,0 Prozent auf 7,75 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der TUI-Aktie ging bis auf 7,67 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 8,25 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 12.478.246 TUI-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (8,88 EUR) erklomm das Papier am 12.12.2024. Derzeit notiert die TUI-Aktie damit 12,70 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,05 EUR am 06.08.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TUI-Aktie 53,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für TUI-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,061 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 8,85 EUR aus.

TUI ließ sich am 11.12.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,72 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,78 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,43 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,48 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte TUI am 18.02.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können TUI-Anleger Experten zufolge am 17.02.2026 werfen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,23 EUR je TUI-Aktie belaufen.

