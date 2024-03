TUI Aktie News: TUI am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von TUI. Zuletzt sprang die TUI-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 6,71 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 6,71 EUR zu. Die TUI-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 6,74 EUR aus. Bei 6,65 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der TUI-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 51.124 Stück gehandelt.

Am 10.03.2023 markierte das Papier bei 9,49 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 41,45 Prozent hinzugewinnen. Am 24.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,37 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 34,91 Prozent könnte die TUI-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,034 EUR. Im Vorjahr hatte TUI 0,000 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 8,70 EUR je TUI-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte TUI am 13.02.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,24 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,74 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,72 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4.302,50 EUR, während im Vorjahreszeitraum 3.750,50 EUR ausgewiesen worden waren.

Am 15.05.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von TUI veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 07.05.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass TUI ein EPS in Höhe von 1,00 EUR in den Büchern stehen haben wird.

