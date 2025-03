TUI Aktie News: Anleger schicken TUI am Dienstagvormittag ins Minus

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von TUI. Die TUI-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,9 Prozent bei 6,86 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die TUI-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,9 Prozent auf 6,86 EUR. Die TUI-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 6,85 EUR ab. Bei 7,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 238.840 TUI-Aktien gehandelt.

Bei 8,88 EUR markierte der Titel am 12.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 29,45 Prozent über dem aktuellen Kurs der TUI-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,05 EUR ab. Mit Abgaben von 26,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an TUI-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,079 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 8,56 EUR je TUI-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte TUI am 11.02.2025 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,17 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,24 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 4,87 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,30 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von TUI rechnen Experten am 20.05.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TUI-Aktie in Höhe von 1,18 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX zum Ende des Montagshandels schwächer

Handel in Frankfurt: MDAX fällt am Nachmittag

Börse Frankfurt in Rot: MDAX am Montagmittag in der Verlustzone