TUI Aktie News: TUI am Mittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von TUI. Die TUI-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,9 Prozent auf 7,68 EUR nach.

Das Papier von TUI gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:47 Uhr ging es um 2,9 Prozent auf 7,68 EUR abwärts. Die TUI-Aktie gab in der Spitze bis auf 7,66 EUR nach. Mit einem Wert von 7,88 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 878.924 TUI-Aktien den Besitzer.

Am 09.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 8,02 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,43 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 4,37 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.10.2023). Mit Abgaben von 43,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,000 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je TUI-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 8,70 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte TUI am 13.02.2024 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,24 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,74 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.750,50 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4.302,50 EUR ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte TUI am 15.05.2024 präsentieren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte TUI möglicherweise am 07.05.2025 präsentieren.

Experten taxieren den TUI-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,00 EUR je Aktie.

