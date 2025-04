TUI Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von TUI

TUI im Fokus

Die Aktie von TUI gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die TUI-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 6,04 EUR.

Die TUI-Aktie notierte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,7 Prozent auf 6,04 EUR. In der Spitze fiel die TUI-Aktie bis auf 5,90 EUR. Bei 6,23 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.435.325 TUI-Aktien.

Am 12.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 8,88 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 47,07 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,05 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,33 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,068 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 8,80 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte TUI am 11.02.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,17 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,24 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TUI in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,24 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,87 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,30 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

TUI dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 07.05.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 20.05.2026.

Experten taxieren den TUI-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,18 EUR je Aktie.

