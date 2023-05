TUI Aktie News: TUI steigt am Mittag

Aktien in diesem Artikel TUI 6,19 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von TUI nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:47 Uhr 1,8 Prozent auf 6,24 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die TUI-Aktie bei 6,26 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 6,12 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.514.285 TUI-Aktien.

Bei 15,30 EUR erreichte der Titel am 18.05.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 145,31 Prozent hinzugewinnen. Bei 5,63 EUR fiel das Papier am 28.04.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TUI-Aktie derzeit noch 9,71 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 2,10 EUR aus.

Am 10.05.2023 hat TUI die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,26 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,43 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TUI in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 33,08 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3.152,90 EUR im Vergleich zu 2.369,20 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte TUI am 13.12.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 08.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von TUI.

Den erwarteten Gewinn je TUI-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,954 EUR fest.

