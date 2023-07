TUI Aktie News: TUI am Vormittag auf grünem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von TUI. Im XETRA-Handel gewannen die TUI-Papiere zuletzt 2,0 Prozent.

Die TUI-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 2,0 Prozent im Plus bei 6,95 EUR. In der Spitze legte die TUI-Aktie bis auf 6,95 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,88 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 158.391 TUI-Aktien.

Am 18.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,70 EUR an. Gewinne von 68,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 28.04.2023 auf bis zu 5,63 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 18,96 Prozent könnte die TUI-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,23 EUR.

TUI gewährte am 10.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,26 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,11 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 48,13 Prozent auf 3.152,90 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.128,40 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.12.2023 erfolgen. Die Veröffentlichung der TUI-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 08.08.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,915 EUR je TUI-Aktie.

Redaktion finanzen.net

