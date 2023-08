TUI Aktie News: TUI tendiert am Vormittag fester

TUI im Fokus

Die Aktie von TUI gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die TUI-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 6,62 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das TUI-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 6,62 EUR. Die TUI-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 6,62 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,58 EUR. Der Tagesumsatz der TUI-Aktie belief sich zuletzt auf 70.954 Aktien.

Bei einem Wert von 11,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.01.2023). 76,68 Prozent Plus fehlen der TUI-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,63 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 14,92 Prozent würde die TUI-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der TUI-Aktie wird bei 6,23 EUR angegeben.

TUI ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -1,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.286,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.433,20 EUR in den Büchern standen.

Am 06.12.2023 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 12.12.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von TUI.

Den erwarteten Gewinn je TUI-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,02 EUR fest.

