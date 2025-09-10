TUI Aktie News: TUI am Donnerstagnachmittag nahezu unverändert

Blick auf TUI-Kurs

Die Aktie von TUI zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Die TUI-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 8,12 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die TUI-Aktie kam im XETRA-Handel um 15:52 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 8,12 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die TUI-Aktie bei 8,20 EUR. Das bisherige Tagestief markierte TUI-Aktie bei 8,06 EUR. Bei 8,11 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 948.966 TUI-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 9,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.08.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TUI-Aktie derzeit noch 14,54 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,36 EUR ab. Mit Abgaben von 33,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,098 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 10,19 EUR für die TUI-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte TUI am 13.08.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,36 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,79 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,20 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 10.12.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von TUI rechnen Experten am 16.12.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TUI-Aktie in Höhe von 1,26 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

TUI-Aktie schwächelt trotz starker Prognose: Droht die Trendwende?

Fraport-Aktie schwächer: Flughafen Frankfurt will bald große Flüssigkeiten im Handgepäck erlauben

TUI: Vor dem Durchbruch?