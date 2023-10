TUI Aktie News: TUI tendiert am Mittwochvormittag nordwärts

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von TUI. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 5,07 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die TUI-Papiere um 09:06 Uhr 0,2 Prozent. In der Spitze legte die TUI-Aktie bis auf 5,10 EUR zu. Bei 5,04 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 247.569 TUI-Aktien umgesetzt.

Am 18.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 11,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TUI-Aktie mit einem Kursplus von 130,52 Prozent wieder erreichen. Am 09.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 4,72 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der TUI-Aktie liegt somit 7,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TUI-Aktie bei 7,57 EUR.

TUI veröffentlichte am 09.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,07 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.286,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4.433,20 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von TUI wird am 06.12.2023 gerechnet. Experten kalkulieren am 12.12.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von TUI.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass TUI einen Gewinn von 0,929 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

