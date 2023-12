TUI Aktie News: TUI gewinnt am Vormittag an Boden

Notierung im Blick

Die Aktie von TUI gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von TUI nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 7,29 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die TUI-Papiere um 09:06 Uhr 0,1 Prozent. Die TUI-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 7,31 EUR aus. Bei 7,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 160.863 TUI-Aktien.

Bei 11,70 EUR erreichte der Titel am 18.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 60,49 Prozent Plus fehlen der TUI-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,37 EUR. Mit Abgaben von 40,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 7,87 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte TUI am 06.12.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,71 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -1,16 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 91,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8.476,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4.433,20 EUR in den Büchern gestanden.

Am 13.02.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von TUI veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können TUI-Anleger Experten zufolge am 11.12.2024 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,09 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

TUI-Aktie erneut deutlich im Plus: Jefferies hebt TUI-Kursziel an

Hot Stocks heute: TUI verdient wieder gut - Knaus Tabbert gewinnt Marktanteile

TUI-Aktie zündet den Turbo: Reiselust und höhere Preise sorgen für Rekordumsatz - Rückkehr in den MDAX wird erwogen