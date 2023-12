TUI Aktie News: TUI behauptet sich am Montagmittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von TUI zeigt am Montagmittag wenig Änderung. Kaum Ausschläge verzeichnete die TUI-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 7,28 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die TUI-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:46 Uhr bei 7,28 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die TUI-Aktie bei 7,34 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die TUI-Aktie bis auf 7,22 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 7,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.175.175 TUI-Aktien.

Am 18.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,70 EUR an. Der derzeitige Kurs der TUI-Aktie liegt somit 37,79 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,37 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,99 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TUI-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 7,87 EUR.

Am 06.12.2023 lud TUI zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das EPS wurde auf 1,71 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -1,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 8.476,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 91,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.433,20 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 13.02.2024 dürfte TUI Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können TUI-Anleger Experten zufolge am 11.12.2024 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TUI-Aktie in Höhe von 1,09 EUR im Jahr 2024 aus.

