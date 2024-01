TUI Aktie News: TUI am Freitagmittag mit Kurseinbußen

So bewegt sich TUI

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von TUI. Die TUI-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 6,57 EUR.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 6,57 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die TUI-Aktie bisher bei 6,52 EUR. Bei 6,69 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 1.244.658 TUI-Aktien umgesetzt.

Am 18.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,70 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 78,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der TUI-Aktie. Am 23.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,37 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 33,51 Prozent könnte die TUI-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TUI-Aktie bei 8,10 EUR.

TUI gewährte am 06.12.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,71 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TUI 2,22 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 8.476,00 EUR gegenüber 7.614,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte TUI am 13.02.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 18.02.2025 dürfte TUI die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass TUI ein EPS in Höhe von 1,05 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

TUI-Aktie deutlich leichter: Bernstein belässt Einstufung für TUI auf 'Market-Perform' und sieht kein Potenzial nach oben

TUI-Aktie klettert: Mallorca-Nachfrage beflügelt TUI-Geschäft für Sommer 2024

TUI-Aktie erneut deutlich im Plus: Jefferies hebt TUI-Kursziel an