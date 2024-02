TUI Aktie News: TUI schießt am Montagnachmittag hoch

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von TUI. Das Papier von TUI konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 5,7 Prozent auf 6,82 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von TUI zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 5,7 Prozent auf 6,82 EUR. Zwischenzeitlich stieg die TUI-Aktie sogar auf 6,83 EUR. Bei 6,51 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der TUI-Aktie belief sich zuletzt auf 2.400.087 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 10,81 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.02.2023 erreicht. 58,51 Prozent Plus fehlen der TUI-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 4,37 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,96 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TUI-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für TUI-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,034 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 8,10 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TUI am 06.12.2023. Das EPS wurde auf 1,71 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat TUI 8.476,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7.614,00 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 13.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können TUI-Anleger Experten zufolge am 18.02.2025 werfen.

In der TUI-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,03 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

