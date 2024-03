TUI Aktie News: TUI am Dienstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von TUI. Das Papier von TUI gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 6,70 EUR abwärts.

Die TUI-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 6,70 EUR. Die Abwärtsbewegung der TUI-Aktie ging bis auf 6,63 EUR. Bei 6,75 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 1.444.463 TUI-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 9,37 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.03.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 39,96 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.10.2023 bei 4,37 EUR. Mit einem Kursverlust von 34,82 Prozent würde die TUI-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,034 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 8,70 EUR je TUI-Aktie aus.

TUI ließ sich am 13.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,24 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,74 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.302,50 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TUI einen Umsatz von 3.750,50 EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte TUI am 15.05.2024 vorlegen. Am 07.05.2025 wird TUI schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass TUI einen Gewinn von 1,00 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

