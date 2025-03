TUI Aktie News: TUI am Nachmittag stärker

So entwickelt sich TUI

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von TUI. Die TUI-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 6,69 EUR.

Um 15:53 Uhr ging es für das TUI-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 6,69 EUR. Im Tageshoch stieg die TUI-Aktie bis auf 6,79 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,76 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.308.204 TUI-Aktien umgesetzt.

Am 12.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,88 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,66 Prozent hinzugewinnen. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,05 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

TUI-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,079 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 8,56 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TUI am 11.02.2025. TUI hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,17 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,24 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 4,87 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,30 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte TUI am 07.05.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von TUI rechnen Experten am 20.05.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass TUI einen Gewinn von 1,18 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

