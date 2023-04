TUI Aktie News: TUI am Mittwochnachmittag mit Kurseinbußen

Aktien in diesem Artikel TUI 6,46 EUR

Das Papier von TUI gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 3,2 Prozent auf 6,45 EUR abwärts. Im Tief verlor die TUI-Aktie bis auf 6,37 EUR. Bei 6,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 6.372.744 TUI-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 22.04.2022 auf bis zu 15,94 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die TUI-Aktie damit 59,54 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 05.04.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 6,17 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TUI-Aktie 4,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

TUI ließ sich am 14.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,74 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -1,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TUI in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 58,30 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3.750,50 EUR im Vergleich zu 2.369,20 EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte TUI am 10.05.2023 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 08.05.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,10 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

