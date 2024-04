TUI Aktie News: TUI am Freitagvormittag gesucht

Kurs der TUI

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von TUI. Die Aktionäre schickten das Papier von TUI nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 7,63 EUR.

Um 09:04 Uhr stieg die TUI-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 7,63 EUR. In der Spitze gewann die TUI-Aktie bis auf 7,66 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 7,64 EUR. Bisher wurden heute 53.378 TUI-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 8,02 EUR erreichte der Titel am 09.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,03 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,37 EUR. Abschläge von 42,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

TUI-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 8,70 EUR.

Am 13.02.2024 hat TUI in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,24 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,74 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat TUI 4.302,50 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.750,50 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte TUI am 15.05.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 07.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,00 EUR je TUI-Aktie.

