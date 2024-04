TUI Aktie News: TUI steigt am Freitagmittag

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von TUI. Das Papier von TUI legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,5 Prozent auf 7,69 EUR.

Die TUI-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,5 Prozent auf 7,69 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die TUI-Aktie bisher bei 7,74 EUR. Bei 7,64 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der TUI-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 783.823 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,02 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.04.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der TUI-Aktie liegt somit 4,04 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.10.2023 bei 4,37 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 43,25 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 GBP an TUI-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Analysten bewerten die TUI-Aktie im Durchschnitt mit 8,70 EUR.

Am 13.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,24 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,74 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TUI in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,72 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4.302,50 EUR im Vergleich zu 3.750,50 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 15.05.2024 terminiert. Die Veröffentlichung der TUI-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 07.05.2025.

Experten gehen davon aus, dass TUI im Jahr 2024 1,00 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

